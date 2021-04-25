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المالية النيابية تعقد اجتماعاً موسعاً مع المحافظين للمصادقة على موازنات المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T12:29:41+0000
المالية النيابية تعقد اجتماعاً موسعاً مع المحافظين للمصادقة على موازنات المحافظات

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المحافظين للمصادقة على موازنات المحافظات.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية عقدت اجتماعها بحضور عدد من المحافظين، للمصادقة على موازنات المحافظات، وكذلك لاستكمال الاجتماع السابق المتعلق بمناقشة تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة المالية، عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المصادق من قبل رئاسة الجمهورية.

ودعت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة للحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم غد الاثنين لغرض تسلم تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2021 و تعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً.

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