المالية النيابية تطمئن الموظفين: ضرائب رواتبكم خارج الطعن الحكومي

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، أن فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة خارج الطعن الحكومي على مواد قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة أحمد الحاج رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية بـ10 مواد جميعها مضافة ومعدلة على جنبة مالية بقانون الموازنة للعام الجاري"، لافتاً إلى إن "تلك المواد حسب رؤية الحكومة تزيد من نسبة العجز بالموازنة".

وأضاف أن "فرض ضرائب على رواتب الموظفين خارج دائرة الطعن الحكومي، على اعتبار إن اللجنة المالية قامت بحذف المادة المتعلقة بفرض الضرائب من قانون الموازنة"، موضحاً أنه "لا يمكن للحكومة الطعن بتلك المادة واعادة العمل بها".

وقدمت الحكومة العراقية طعناً إلى المحكمة الاتحادية في 10 مواد مضافة ومعدلة على قانون الموازنة العامة للعام 2021، ابرزها "البترودولار ودعم الفلاحين"، وبحسب اللجنة المالية فأن هذا الطعن "لا يؤثر على قانون الموازنة".

وصوت البرلمان العراقي، في (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.