المالية النيابية تطالب بإطلاق علاوات الموظفين بعيدا عن الموازنة

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية لا علاقة لها بجداول الموازنة العامة، وأنها من مسؤوليات وزارة المالية التي يجب عليها إطلاقها دون تأخير.

وأوضح عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، أن "العلاوات والترفيعات هي استحقاقات طبيعية للموظفين، ولا يجوز ربطها بجداول الموازنة أو تأجيلها بسبب المصادقة على الموازنة".

وأضاف الكاظمي أن "وزارة المالية يجب أن تطلق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها حقوقاً وظيفية".

وأشار إلى أن "وزارة المالية قد أكملت إعداد جداول الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء، وهي بصدد إرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة، بعد ذلك ستُعاد إلى وزارة المالية لتتم إحالتها إلى مجلس النواب".

وتابع أنه "من المتوقع أن يناقش مجلس النواب الجداول بعد عطلة عيد الأضحى، حيث ستُعقد جلسة للمصادقة عليها، وستسجل اللجنة المالية ملاحظاتها على الأرقام المدرجة في الجداول، بما يتماشى مع إيرادات الحكومة العراقية المتوقعة لعام 2025 التي لا تتجاوز 150 تريليون دينار، بدلاً من الأرقام المبالغ بها في السنوات السابقة والتي كانت تتراوح بين 200 و211 تريليون دينار، حيث لم يُصرف منها سوى 156 تريليون في العام الماضي".

واختتم الكاظمي قائلاً: "وزارة المالية لديها نية لإطلاق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت، ويجب ألا يكون هناك أي تأخير في ذلك، كونها استحقاقاً للموظفين لا علاقة له بالموازنة".

وكانت وزارة المالية، أطلقت الأسبوع الماضي، الترفيعات والعلاوات واحتساب الشهادات للموظفين التابعين لدوائرها فقط.

وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي، أكد في بيان له يوم الخميس، عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة "لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها"، مردفا بالقول إن "الإيرادات غير كافية حتى للرواتب".

وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: "ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين".

كما لفت المالكي الى أن "︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم"، بحسب تعبيره.

وتابع بالقول إن "︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة.