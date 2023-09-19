المالية النيابية تصف إجراءات البنك المركزي بـ"الخجولة": عليه فتح منافذ جديدة لبيع "دولار المسافرين"

شفق نيوز/ عدّت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، إجراءات البنك المركزي العراقي بشأن ازمة الدولار "خجولة".

وقال عضو اللجنة فيصل النائلي لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي اتخذ الكثير من الاجراءات خصوصا في الفترة الاخيرة الا اننا نعتقد ان هذه الاجراءات خجولة وتحتاج الى تفعيل وتطبيق وفتح منافذ جديدة لبيع الدولار للمسافرين والتجار".

وأوضح ان "اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وهناك توجه لدى أعضاء اللجنة لاستضافة محافظ البنك المركزي والمديرين العامين في البنك للوقوف على أسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار".

وشهد سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال الأيام القليلة الماضية قفزة كبيرة حيث لامس 160 الف دينار لكل 100 دولار.