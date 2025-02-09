المالية النيابية تشخص "مخالفة قانونية" في تطبيق قانون التقاعد الموحد

شفق نيوز/ شخص رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، يوم الأحد، مخالفة قانونية بتطبيق قانون التقاعد الموحد.

ووفقا لكتاب أرسله العطواني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز، فإنه طلب الاستفسار عن آلية تطبيق المادة 10 بقانون التقاعد الموحد.

وأوضح، أن "الفقرة الأولى بالمادة تنص على أن يحال الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الستين عاماً، في حين أن ما يجري العمل به هو إحالة الموظف للتقاعد عند بلوغه سن الستين".

وأكد أن "هذا يشكل مخالفة قانونية واضحة ويفتح المجال لاجتهادات متباينة بين الوزارات".

يشار إلى أن البرلمان العراقي، يعتزم تعديل سن التقاعد، وإعادته إلى 63 عاما، ولغاية الآن لم يصوت على التعديل.