المالية النيابية تسلم قانون الموازنة لرئاسة المجلس دون حسم حصة كوردستان

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، انها سلمت مسودة قانون موازنة 2021 إلى رئاسة مجلس النواب من دون حسم حصة اقليم كوردستان.

وقال مصدر في اللجنة لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية سلمت رئاسة مجلس النواب مسودة قانون الموازنة العامة للعام 2021 دون اي حسم او اتفاق على حصة اقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "رئاسة البرلمان ستحدد موعدا للتصويت على قانون الموازنة"، مرجحاً أن يكون موعد التصويت "يوم الخميس المقبل".

وكانت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، قد حملت القوى السياسية الشيعية مسؤولية تأخير التصويت على مشروع قانون موازنة 2021.

وقال رئيس الكتلة النائب جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أمس الأول السبت، انه "لغاية الآن القوى السياسية الشيعية لم تأتِ بحل بشأن حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021 خارج النص الحكومي المرسل، فحتى الساعة لا نعرف ماذا تريد هذه القوى بالضبط؟، فكل جهة تريد حلاً يختلف عن الاخرى".

وبين انه "منذ اليوم الأول لوصول قانون موازنة سنة 2021، كان هناك خلاف داخل البيت الشيعي، والقوى السياسية داخل هذا البيت هم من عقدوا الأمر وأخّروا التصويت على القانون، وفي نفس الوقت لم يقدموا أي نص بديل بخصوص ما يتعلق بحصة الإقليم".

وفي كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان رفضت الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان لغاية الآن.