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المالية النيابية تستغرب اجرائين حكوميين يمس بعض فقرات الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-30T10:32:59+0000
المالية النيابية تستغرب اجرائين حكوميين يمس بعض فقرات الموازنة

شفق نيوز/ أبدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، استغرابها من طعن قدمته الحكومة العراقية في بعض فقرات الموازنة العامة الاتحادية.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تستغرب من الطعن المقدم من قبل الحكومة في بعض فقرات الموازنة التي ستحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها في البترودولار، بعد أن أضافت اللجنة المالية فقرة في الموازنة تضمن حقوق هذه المحافظات".

وأضافت أنها "تبدي استغرابها أيضاً من رفض الحكومة لقرار مجلس النواب القاضي بزيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين"، مبينة أنها "ضمت هذة الفقرة في الموازنة دعماً منها للفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في 17 ايار الجاري، "رسمياً" عن تقديم طعن ببعض بنود الموازنة، وطلبت من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط  الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.

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