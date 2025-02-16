المالية النيابية تستضيف محافظ البنك بشأن العقارات والعمولات

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، يوم الأحد، أن اللجنة قررت استضافة محافظ البنك المركزي على خلفية قرارات صدرت مؤخرا، فيما بين أن الموعد لم يحدد حتى الآن.

وقال سند لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية قررت استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، على خلفية القرارات والكتب التي صدرت من البنك في الآونة الأخيرة".

وأضاف أن "الاستضافة ستناقش الكثير من الأمور، أبرزها القرار الخاص بالعقارات وتحديد السعر الأدنى 100 مليون دينار وعن طريق المصارف، والموضوع الاخر رفع العمولة الخاصة بالبطاقات الإلكترونية من تداول وسحب رواتب الموظفين".

وتابع أن "موعد استضافة محافظ البنك المركزي لم يحدد بعد، وسيكون هناك اجتماع اللجنة المالية وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد الاستضافة خلال الايام المقبلة".

وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.

كما قرر البنك المركزي رفع عمولة السحب من البطاقات الإلكترونية، لتكون 2000 دينار لكل مليون دينار بعد أن كانت 1000 دينار، وهذا يشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وسبق لنواب وأن طالبوا باستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، للوقوف على إجراءات عدة اتخذت من قبله خلال الفترة الماضية.