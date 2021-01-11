المالية النيابية تزف خبراً ساراً للموظفين والمتقاعدين

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أن تأخر مجلس النواب في إقرار موازنة 2021 لن يؤثر على مواعيد صرف الرواتب، مبينة أن وزارة المالية ستقوم بالصرف وفق آلية تقسيم إجمالي مبلغ الموازنة على 12 شهراً، كما جرى في العام 2020.

وقال عضو اللجنة كمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن وزير المالية أصدر تعليمات لدوائر الوزارة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الجاري وفق مبدأ 1/12، أي بتقسيم الموازنة على 12 شهراً ليتم صرف الرواتب بالشهر المعني، كما تم العمل به خلال العام الماضي بسبب تعرقل إقرار موازنة 2020.

وأشار إلى أن تأخر مجلس النواب بالتصويت على قانون الموازنة العامة لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ويعد تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها مصدر قلق لملايين العراقيين، وازداد هاجس القلق هذا بعد تأخر إرسال مجلس الوزراء قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وكذلك عدم عقد البرلمان جلسة للتصويت على قانون الموازنة، ما أسهم بانتشار الشائعات والتكهنات بشأن الالتزام بصرف الرواتب.