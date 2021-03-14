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المالية النيابية ترهن تمرير الموازنة بالتصويت على المحكمة الإتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-14T13:01:05+0000
المالية النيابية ترهن تمرير الموازنة بالتصويت على المحكمة الإتحادية

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، أن بعض الكتل السياسية ربطت التصويت على قانون الموازنة العامة بتمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة العامة لم يدرج على جدول أعمال جلسة يوم غد الاثنين، ولا يوجد أي موعد محدد الإدراج الموازنة على جدول أعمال جلسات مجلس النواب".

وأضاف، أن "بعض الكتل السياسية ربطت قانون الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية وليس هناك أي حديث عن الموازنة الا بعد التصويت على قانون المحكمة".

وكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن ملاحظات الكتل السياسية بشأن فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية، فيما استبعدت التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.

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