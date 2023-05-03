المالية النيابية ترفض مناقشة موازنة الدفاع: العباسي لم يحضر

شفق نيوز/ رفضت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، مناقشة تخصيصات وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للدولة وذلك لعدم حضور وزيرها ثابت محمد العباسي إلى جلسة المناقشة.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية في مجلس النواب رفضت مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعدم حضور وزيرها إلى جلسة المناقشة.

وبين المصدر، ان موازنة وزارة الدفاع تبلغ قرابة 14 تريليون دينار عراقي.

وتجري اللجنة المالية النيابية اجتماعات مكثفة مع الوزارات العراقية وكوادرها المتقدمة لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية وتخفيض نسبة العجز، لغرض إقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، وفق أعضاء باللجنة تحدثوا لـ شفق نيوز.

وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.

وتقول اللجنة المالية النيابية، إن هناك خلافات واعتراضات سياسية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وتشير إلى أن تمريرها "لن يكون سهلاً".