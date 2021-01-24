المالية النيابية ترجح الانتهاء من صياغة الموازنة الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، عن موعد الاجتماع مع وفد اقليم كوردستان، فيما رجحت الانتهاء من صياغة مشروع الموازنة منتصف الاسبوع القادم.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، "لغاية الان لم نجتمع مع الوفد الكوردي"، مرجحا أن يكون الاجتماع عند السابعة من مساء اليوم".

وأضاف "حالياً نحن نقوم بإعادة صياغة مشروع الموازنة، وقد ننتهي منه في منتصف الاسبوع القادم ليحدد بعدها جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة بنود المشروع والمصادقة على القانون".

ووصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق اليوم الاحد الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

ويضم الوفد كل من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وتجري اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومنذ أكثر من أسبوعين سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.