المالية النيابية تحسم الجدل بشأن 300 الف درجة وظيفية بالموازنة

شفق نيوز/ نفت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، وجود درجات وظيفية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن وجود 300 الف درجة وظيفية مبهمة في مشروع قانون الموازنة غير صحيح"، مؤكدا إن "الموازنة لم تتضمن ذلك وما ينشر عار عن الصحة".

وأضاف إن "الحكومة أوقفت التعيينات في مشروع قانون الموازنة لسد العجز المالي ومعالجة الأزمة المالية في البلاد".

ويعتزم مجلس النواب العراقي غدا السبت الشروع بقراءة الموازنة العامة لسنة 2021 قراءة اولى تمهيدا لقراءة ثانية ومن ثم تمرير القانون.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل امس الخميس إن الحكومة ستبذل الجهود كافة من اجل ضمان حصة الاقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت الثلاثاء (29 كانون الاول الماضي) وصول مسودة مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.