سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية تحذر المعترضين على قانون الامن الغذائي من "آثار كارثية"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-06T08:48:57+0000
المالية النيابية تحذر المعترضين على قانون الامن الغذائي من "آثار كارثية"

شفق نيوز/ حذر رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، يوم الإثنين، من آثار وصفها بـ"الكارثية" في حال الطعن بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والذي يستعد البرلمان للتصويت عليه في جلساته المقبلة، مشيراً الى أن القانون اصبح "سلعة سياسية".

وقال الكعبي لوكالة شفق نيوز، إن "تداعيات عدم اقرار قانون الأمن الغذائي او الطعن به سيكون له آثار كارثية على المواطن العراقي"، مضيفاً "نحن نتحدث عن دولة فيها أكثر من 40 مليون عراقي، وفيها خط الفقر ببعض المحافظات يصل إلى اكثر من 50%، ولا توجد فرص عمل، ويوجد هناك خريجين وحملة شهادات عليا وعاطلين عن العمل بالملايين".

وأضاف، "يوجد الكثير من الاحتياجات في قطاعات الكهرباء والتجارة والزراعة وشبكة الرعاية الاجتماعية"، مشيراً الى أن "هناك مواطنين عاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين بالإعانة الاجتماعية ولا توجد تخصيصات مالية لهم، وكل ذلك متوفر في القانون".

وتابع الكعبي، أن "على المعترض على قانون الأمن الغذائي ان يراعو الفقير والخدمات الإنسانية والشرائح المشمولة بالقانون"، لافتاً الى أن "الخلاف السياسي موجود، وبعض الكتل السياسية تستثمر اخر لحظة في تشريع القوانين لكي تمرر برامجها ومشاريعها".

واوضح ان "القانون أصبح سلعة سياسية لدى البعض مع الأسف الشديد".

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.

وأول أمس السبت، قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام".

فيما نفت اللجنة المالية النيابية، صحة الأنباء التي تتحدث عن تجاوز المبلغ المرصود لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار.

related

بـ 25 تريليون دينار وبشرى للمحاضرين والأجور.. تعرف على تفاصيل قانون الأمن الغذائي

Date: 2022-06-06 10:48:56
بـ 25 تريليون دينار وبشرى للمحاضرين والأجور.. تعرف على تفاصيل قانون الأمن الغذائي

المالية النيابية تكشف لشفق نيوز عن تعديلات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

Date: 2022-04-05 18:44:40
المالية النيابية تكشف لشفق نيوز عن تعديلات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

المالية النيابية تنتظر "توافقاً سياسياً" لتمرير قانون الأمن الغذائي

Date: 2022-05-15 10:30:53
المالية النيابية تنتظر "توافقاً سياسياً" لتمرير قانون الأمن الغذائي

المالية النيابية تنفي أنباء تجاوز المبلغ المرصود لقانون الأمن الغذائي 25 تريليون دينار

Date: 2022-06-04 18:22:31
المالية النيابية تنفي أنباء تجاوز المبلغ المرصود لقانون الأمن الغذائي 25 تريليون دينار

خلال لقائه وفد كوردستان.. الكعبي يدعو لإبعاد الموازنة عن السياسة

Date: 2021-01-27 12:32:12
خلال لقائه وفد كوردستان.. الكعبي يدعو لإبعاد الموازنة عن السياسة

البرلمان يؤجل انعقاد جلسة قانون الأمن الغذائي

Date: 2022-05-13 21:03:10
البرلمان يؤجل انعقاد جلسة قانون الأمن الغذائي

المالية النيابية تحسم الجدل بشأن 300 الف درجة وظيفية بالموازنة

Date: 2021-01-08 14:00:34
المالية النيابية تحسم الجدل بشأن 300 الف درجة وظيفية بالموازنة

بالتفاصيل.. ما شهدته الجلسة العاشرة للبرلمان العراقي

Date: 2022-05-31 16:02:27
بالتفاصيل.. ما شهدته الجلسة العاشرة للبرلمان العراقي