المالية النيابية تجمع وزيري المالية في بغداد واربيل على طاولتها لمناقشة "خلافات" الطرفين

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، استضافة وزيري المالية في بغداد واربيل ومديري دائرتي الرقابة المالية لغرض مقاطعة المعلومات بشأن الأزمة المالية بين بغداد وأربيل.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي واللجنة التفاوضية التي شكلتها الحكومة الاتحادية بشأن اقليم كوردستان".

وأضاف أن "اللجنة ستستضيف خلال اليومين المقبلين كلاً من وزيرة المالية الاتحادية ووزير المالية في اقليم كوردستان وكذلك الرقابة المالية في الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان لمقاطعة المعلومات التي حصلنا عليها من خلال استضافة الوفد الحكومي"، مبيناً أن "جلسة الاستضافة ستكون مشتركة بحضور الشخصيات المعرفة كافة التفاصيل".

وتابع العطواني ان "اللجنة بعد الانتهاء من الاستضافات ستقوم بكتابة تقرير بالتفصيل العرض هذا التقرير على مجلس النواب في أقرب جلسة".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استضافتها للجنة التفاوضية المشكلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة فيما يخص العلاقة بين بغداد واربيل.

وكانت وزارة المالية أعلنت، في 5 أيلول 2023، قيامها بتوقيع اتفاقية قرض مع اقليم كوردستان لتسديد رواتب موظفيه.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تحويل مبلغ 598 مليار دينار إليها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين.

ورد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، في 8 أيلول 2023، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وكشف الحقائق.