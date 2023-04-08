المالية النيابية تتوقع إقرار قانون النفط والغاز "مباشرة" بعد الموازنة بشرط

شفق نيوز/ أكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم السبت، ان الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان سينعكس ايجاباً على قانونيّ الموازنة العامة والنفط والغاز.

وقالت الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سينعكس ايجاباً على قانون الموازنة العامة داخل مجلس النواب واقرارها بوقت قياسي، كما أنه خطوة ايجابية لإقرار قانون النفط والغاز في ظل الظروف الايجابية في البلاد".

وأضافت "اليوم إذا كانت الارادة السياسية حقيقية موجودة لحل المشاكل، فإن إقرار قانون النفط والغاز سيكون مباشرة بعد إقرار قانون الموازنة".

وبينت الدليمي، إن "مسودة قانون النفط والغاز ما تزال لدى الحكومة بانتظار إقرارها في مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب".

والأسبوع الماضي اتفق رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على استئناف تصدير نفط الاقليم الذي توقف بقرار من محكمة دولية.