المالية النيابية تبشّر ذوي الشهادات العليا والخريجين بموازنة تنهي بطالتهم

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عن تضمين 67 الف درجة وظيفية في قانون الموازنة العامة، فيما أشارت إلى تحديد موعد إقرار قانون الموازنة في الأيام المقبلة.

وقالت نائب رئيس اللجنة إخلاص الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك درجات وظيفية تضمنت في قانون الموازنة العامة وبلغت 67 الف درجة، وهي لتعيين حملة الشهادات العليا والتدرج الطبي والعلميين وتثبيت عقود قرار 315".

وأضافت "نلاحظ اليوم الكم الهائل من التعيينات، إلا انه في السنوات السابقة لم يكن هناك ترشيد في التعيينات وتم تفضيل الأشخاص الذين لا يمتلكون الشهادة الدراسية على أصحاب الشهادات والخريجين، مما تسبب في تفريغ المهن الحرفية من محتواها وتكدس إعداد الخريجين وأصحاب الشهادة العليا والعاطلين عن العمل".

وبينت الدليمي "هناك توجه لجذب أصحاب الشهادات العليا من خلال توفير الدرجات الوظيفية وتعيينهم في الوزارات والدوائر والمؤسسات الدولة والاستفادة منهم".

ويشهد العراق أزمة عمل في القطاعين العام والخاص من تسبب برفع نسبة البطالة بين ذوي الشهادات العليا والخريجين من مختلف الاختصاصات، إلى جانب البطالة بالأيدي العاملة في مختلف المهن والحرف.