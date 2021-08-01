المالية النيابية: بغداد سترسل 200 مليار دينار من رواتب موظفي اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، ان الحكومة الاتحادية سترسل 200 مليار دينار دفعة جديدة إلى إقليم كوردستان لصرف رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، لوكالة شفق نيوز "بحسب الاتفاق بين اللجان المشتركة بين حكومتي المركز والاقليم، فان الحكومة الاتحادية في بغداد سترسل 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة".

يشار الى ان مصدراً في حكومة إقليم كوردستان، أعلن في 11 تموز الماضي، أن الحكومة الاتحادية قامت بإيداع 200 مليار دينار في حساب بنك حكومة الإقليم.

وفي نهاية شهر حزيران الماضي، أعلن مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.