المالية النيابية: الكتل الشيعية ترفض حسم حصة الاقليم بالموازنة

شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، استمرار الحوارات والمفاوضات السياسية لحسم حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة، فيما لفتت إلى إن الكتل الشيعية لا تزال ترفض حسم حصة الإقليم.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية تمكنت في الفترة السابقة من حل جميع المشاكل والخلافات المتعلقة بقانون الموازنة العامة للعام 2021، عدا حصة اقليم كوردستان".

وأضاف إن "الكتل الشيعية لا تزال ترفض حسم حصة الإقليم بالموازنة، وإنها لم تأتِ بصيغة جديدة بدلا عن الصيغة الموجودة بقانون الموازنة".

وبين كوجر، إن "الحوارات والمفاوضات السياسية لا تزال مستمرة بين الكتل والوفد الكوردي على أمل حسم حصة اقليم كوردستان الأسبوع الحالي".