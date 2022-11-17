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المالية النيابية: الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب وإرساله للبرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-11-17T10:59:03+0000
المالية النيابية: الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب وإرساله للبرلمان

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، فيما بينت أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري"، لافتا إلى أنها " تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون".

وأضاف الكاظمي أن "القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف"، مبينا ان "القانون ينسخ مواد القوانين السابقة بقانون موحد، لتنظيم سلم الرواتب مع رفع الراتب الأساسي للموظف".

وتابع الكاظمي، ان "بعد سحب مسودة القانون من مجلس النواب، ننتظر من الحكومة إرسال نسخة جديدة للقانون مع جدول لسُلّم الرواتب".

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