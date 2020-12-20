المالية النيابية: البرلمان لا يستطيع إجبار البنك المركزي على تغيير سعر الدولار

شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، عدم قدرة مجلس النواب على إجبار البنك المركزي على تغيير قرار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار العراقي.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي مستقل بسياسته وهو المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق، أما وزارة المالية هي المسؤولة عن السياسة المالية بالبلاد".

وأضافت إن "البنك المركزي عندما يحدد سعر الصرف أو تغييره لا يمكن البرلمان تعديل السعر"، مؤكدا أن "القرار الأخير بتغيير وتحديد سعر صرف العملة الاجنبية مقابل الدينار العراقي بيد محافظ البنك".

ولفتت التميمي، إلى أن "مجلس النواب لا يستطيع إجبار البنك المركزي على تغيير قراره بشأن صرف العملة حسب القانون".