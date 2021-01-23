سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية النيابية: الاستقطاع من رواتب الموظفين يوفر 4 تريليونات دينار ونعمل على إلغائه

Category: سیاسة

Date: 2021-01-23T12:26:52+0000
المالية النيابية: الاستقطاع من رواتب الموظفين يوفر 4 تريليونات دينار ونعمل على إلغائه

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن ما يتوفر للحكومة عند استقطاع نسبة من رواتب موظفيّ الدولة، فيما أشارت إلى إنها تعمل على حذف فقرة الاستقطاع من قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية لديها الآن ثلاثة خيارات بشأن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين، الخيار الاول هو تمرير النص القادم من الحكومة في قانون الموازنة".

وبين أن "الخيار الثاني هو حذف فقرة استقطاع الرواتب من قانون الموازنة"، لافتا إلى أن "الخيار الثالث للجنة هو اضافة فقرة هي تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدخل وهو الأكثر قبولا في الوقت الحالي".

وأوضح كوجر، أن "الفرق بين الاستقطاع الحكومي وضريبة الدخل هو إن خيار الحكومة سيوفر أكثر من 4 تريليونات دينار، اما الضريبة ستوفر 2 تريليون و600 مليار دينار".

وأثارت فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 استياءً ورفضاً من قبل غالبية العراقيين، كما أنها أصبحت محل خلاف بين الكتل السياسية في مجلس النواب، حيث أن بعض الكتل لا تعارضها إلا أن الكثير من الكتل الأخرى تعلن عن رفضها لتمرير هذه الفقرة.

related

مكتب عبد المهدي: قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة من الترشح

Date: 2019-11-17 13:36:35
مكتب عبد المهدي: قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة من الترشح

البرلمان العراقي يفشل بعقد جلسته

Date: 2019-10-26 14:06:46
البرلمان العراقي يفشل بعقد جلسته

البرلمان يوافق على استقالة عبدالمهدي ومخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد

Date: 2019-12-01 13:31:01
البرلمان يوافق على استقالة عبدالمهدي ومخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد

نائب يكشف عن "محاصصة" بتسمية أعضاء مجلس الخدمة

Date: 2019-10-29 15:21:34
نائب يكشف عن "محاصصة" بتسمية أعضاء مجلس الخدمة

تأجيل جلسة البرلمان ليوم غد الأحد

Date: 2019-06-29 12:41:46
تأجيل جلسة البرلمان ليوم غد الأحد

المالية النيابية لا تستبعد إعادة موازنة 2021 للحكومة

Date: 2021-01-02 08:38:03
المالية النيابية لا تستبعد إعادة موازنة 2021 للحكومة

مجلس النواب يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

Date: 2019-10-08 15:15:01
مجلس النواب يصوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

البناء يجمع تواقيع 153 نائباً لتبني مقترح يخص قانون الانتخابات

Date: 2019-12-23 17:55:14
البناء يجمع تواقيع 153 نائباً لتبني مقترح يخص قانون الانتخابات