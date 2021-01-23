المالية النيابية: الاستقطاع من رواتب الموظفين يوفر 4 تريليونات دينار ونعمل على إلغائه

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن ما يتوفر للحكومة عند استقطاع نسبة من رواتب موظفيّ الدولة، فيما أشارت إلى إنها تعمل على حذف فقرة الاستقطاع من قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية لديها الآن ثلاثة خيارات بشأن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين، الخيار الاول هو تمرير النص القادم من الحكومة في قانون الموازنة".

وبين أن "الخيار الثاني هو حذف فقرة استقطاع الرواتب من قانون الموازنة"، لافتا إلى أن "الخيار الثالث للجنة هو اضافة فقرة هي تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدخل وهو الأكثر قبولا في الوقت الحالي".

وأوضح كوجر، أن "الفرق بين الاستقطاع الحكومي وضريبة الدخل هو إن خيار الحكومة سيوفر أكثر من 4 تريليونات دينار، اما الضريبة ستوفر 2 تريليون و600 مليار دينار".

وأثارت فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 استياءً ورفضاً من قبل غالبية العراقيين، كما أنها أصبحت محل خلاف بين الكتل السياسية في مجلس النواب، حيث أن بعض الكتل لا تعارضها إلا أن الكثير من الكتل الأخرى تعلن عن رفضها لتمرير هذه الفقرة.