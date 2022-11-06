المالية العراقية تحقق بـ"خروقات ادارية" في المصرف العقاري وعقارات الدولة

شفق نيوز/ وجهت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حدوث خروقات ادارية بالمصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزيرة سامي وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ورود معلومات عن قيام هيئة النزاهة بضبط مجموعة من تقارير الكشف مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بفرع المصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية .

وبحسب البيان، فإن اللجنة الوزارية المكلفة ستقوم بأجراء كافة التحقيقات الإدارية العاجلة الخاصة بهذه القضية، والتنسيق المشترك مع هيئة النزاهة للوصول الى حقيقة وطبيعة المخالفات المرصودة، ومحاسبة الجهات او الاشخاص المتورطين بها، وتقديم من يثبت ضلوعهم بالمخالفات الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق ما تقره اللوائح والقوانين العراقية النافذة .

وفي وقت سابق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أنها ضبطت 80 تقـريـر كشـف لمعامـلات بـيـع عـقارات بالديوانية ضمن قرض المصرف العقاري، والكشـف عـن هـدرٍ للمال العام بأكثـر من مليار دينـار، وبينت أن الهدر نتج عن فرق منح القرض والتهرب من دفع الضرائب والرسوم