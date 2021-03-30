المالية البرلمانية تعلن جهوزية الموازنة للتصويت وتتوقع التمرير خلال يومين

شفق نيوز/ أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الثلاثاء، أن قانون الموازنة العامة جاهزة للتصويت، مرجحة التصويت على قانون الموازنة خلال اليومين المقبلين.

وقالت التميمي لوكالة شفق نيوز، "نتوقع بأي لحظة تحديد جلسة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة"، مشيرة إلى ان "اللجنة المالية النيابية سلمت مسودة قانون الموازنة إلى رئاسة البرلمان منذ منتصف شهر شباط الماضي ومنذ ذلك التاريخ كانت الموازنة جاهزة للتصويت".

وبينت النائب عن كتلة سائرون، أن "الكتلة كانت موجودة بكامل عدد اعضائها في مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة في يوم الاحد الماضي"، مبينة انه "يحق لاية كتلة سياسية او اي نائب التصويت من عدمه على بعض مواد وفقرات القانون وحسب قناعاتهم".

ولفتت إلى أن "لدى بعض الكتل السياسية اعتراضا على بعض مواد القانون لذلك اعلنوا مقاطعتهم لجلسة التصويت على الموازنة".

وأول أمس الأحد، صوت أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على تمرير حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية.

وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).