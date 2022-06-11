سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية البرلمانية تعرب عن تخوفها بشأن أموال "الأمن الغذائي": هذا ما سنفعله!

Category: سیاسة

Date: 2022-06-11T12:04:34+0000
المالية البرلمانية تعرب عن تخوفها بشأن أموال "الأمن الغذائي": هذا ما سنفعله!

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن وجود تخوف بشأن هدر او سرقة بعض التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي، الذي شرعه البرلمان مؤخراً.

وقال عضو اللجنة سجاد سالم، لوكالة شفق نيوز"، ان "التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي، هي احتياجات فعلية يعاني منها الشعب العراقي، مثل ملف الكهرباء ملف البطاقة التموينية وملف الاعمار ومستحقات الفلاحين".

وأضاف سالم اننا "لا ننفي بعض الوزارات ومؤسسات الدولة هي فاسدة والفساد مسيطرة عليها بشكل شبه كامل، وهذا هو ما يجعل هناك تخوف على التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي، لكن نحن في اللجنة المالية في البرلمان العراقي، سوف نراقب بشدة صرف هذه التخصيصات، كما سنطالب بكشوفات لهذه الصرفيات، التي تقوم بها الوزارات ومؤسسات الدولة لمنع أي هدر بالمال او شبهات فساد من سرقات وغيرها".

related

المالية النيابية تجري مناقلات على "الأمن الغذائي" وتخول الحكومة بالتعامل مع المحاضرين

Date: 2022-06-08 12:06:46
المالية النيابية تجري مناقلات على "الأمن الغذائي" وتخول الحكومة بالتعامل مع المحاضرين

بحضور 202.. البرلمان يعقد جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي

Date: 2022-03-26 11:40:15
بحضور 202.. البرلمان يعقد جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي

البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على قانون اﻷمن الغذائي

Date: 2022-06-06 20:04:07
البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على قانون اﻷمن الغذائي

خشان يرد على مها الدوري: كفاكم ترهيب الشعب بـ"السعلوة والطنطل" وحكايات العجائز

Date: 2022-05-19 13:23:13
خشان يرد على مها الدوري: كفاكم ترهيب الشعب بـ"السعلوة والطنطل" وحكايات العجائز

قانوني يكشف مصير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد جلسة البرلمان

Date: 2022-02-06 07:58:44
قانوني يكشف مصير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد جلسة البرلمان

المالية النيابية ترسل قانون الأمن الغذائي للرئاسة وتحدد موعدا "محتملا" للتصويت عليه

Date: 2022-06-06 18:09:54
المالية النيابية ترسل قانون الأمن الغذائي للرئاسة وتحدد موعدا "محتملا" للتصويت عليه

المالكي يشيد بالمحكمة الاتحادية: قرارها حقق اربعة اهداف مهمة

Date: 2022-05-16 11:51:59
المالكي يشيد بالمحكمة الاتحادية: قرارها حقق اربعة اهداف مهمة

تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لنصف ساعة

Date: 2022-02-07 09:34:55
تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لنصف ساعة