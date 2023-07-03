المالية البرلمانية بشأن طعن السوداني بمواد في قانون الموازنة: لأنها مسّت البرنامج الحكومي

شفق نيوز/ علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، على تقديم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، انه "كان متوقعا ان يقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، خصوصاً ان وزيرة المالية والسوداني ابلغا البرلمان قبل التصويت على القانون، بأن الحكومة ستطعن بأي فقرة تمس البرنامج الحكومي وفيها جنبة مالية".

وبين كوجر ان "مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، إضاف بعض الفقرات التي لها جنبة مالية، رغم ابلاغ وزيرة المالية والسوداني، ولهذا الطعن كان متوقعا جداً".