المالكي  يؤكد لرئيس جهاز المخابرات التركي أن العراق يلاحق الجماعات "المزعزعة للاستقرار"

شفق نيوز/ بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن والوفد المرافق له "اهمية" الحوار لحل المسائل العالقة بين بغداد وانقرة.

وذكر بيان لمكتب المالكي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن في مستهل اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلا عن التحديات التي تشهدها المنطقة اثر تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن المالكي اكد لكالن على ضرورة تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في مختلف المجالات سيما قطاع الطاقة والإعمار ، مشددا على أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين بغداد وأنقرة.

وبين المالكي أن العراق يعمل مع دول الجوار على احترام سيادة الدول والوصول إلى تفاهمات حول أمن الحدود، وملاحقة كل الجماعات التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار.

وبشأن الاحداث الجارية في فلسطين المحتلة دعا رئيس ائتلاف دولة القانون جميع دول المنطقة الى دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإيقاف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

من جانبه قدم رئيس جهاز المخابرات التركي تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، معربا عن دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والتطلع لتعزيز علاقات التعاون خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والنقل.