المالكي يؤكد حرص العراق على تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بعد انتهاء دور التحالف الدولي

شفق نيوز/ استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور بحضور سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق إلينا رومانوسكي.

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي اليوم، أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين .

و بشأن الحوار الجاري بين العراق وقوى التحالف الدولي أكد المالكي حرص العراق على تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بعد انتهاء دور التحالف الدولي من العراق والإنتقال إلى علاقات شاملة في مختلف المجالات بين البلدين ، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان على غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة .

من جانبها، أشارت تايلور إلى علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدّة ، موضحة ان الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين .