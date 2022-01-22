المالكي يؤكد تماسك الإطار التنسيقي وموقفه من الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم السبت تماسك القوى المنضوية في الإطار التنسيقي فيما بينها، مجددا موقف الإطار السياسي من تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال المالكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الاطار التنسيقي‬⁩ قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".

وأضاف أن "الاطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية".

ويضم الإطار التنسيقي قوى سياسية شيعية مناهضة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2021، ليصبح قطبا مناؤاً للكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر التي تصدرت أعلى نسبة من المقاعد في الانتخابات والتي تصر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في البلاد.