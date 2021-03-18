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المالكي يؤكد "تصميم" القوى السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها: ستكون نزيهة وشفافة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-18T13:00:54+0000
المالكي يؤكد "تصميم" القوى السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها: ستكون نزيهة وشفافة

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، أن القوى السياسية مصممة على إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، مشيرا الى انها ستتسم بالشفافية والنزاهة.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد سفير مملكة الدانمارك الجديد لدى العراق ستيج باولو بيراس، وبحثا مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، ومجريات الاستعدادات الجارية للانتخابات.

وقال المالكي، بحسب البيان، إن المرحلة المقبلة ستشهدا اقامة انتخابات مبكرة في العراق تتسم بالشفافية والنزاهة، ومن خلالها تتشكل حكومة متماسكة تقود عملية اعادة الإعمار والبناء.

وأكد أن على الحكومة المقبلة رفع مستوى الخدمات وإعادة البنى التحتية والقضاء على البطالة، وتعزز الإيجابيات وتفادي السلبيات وأن تتحمل مسؤولية حفظ هيبة الدولة ودعم المؤسسات الامنية لبسط الامن وملاحقة الخارجين على القانون.

وأضاف المالكي ان القوى السياسية وبالتنسيق مع الحكومة مصممة على تهيئة الظروف المناسبة لاجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

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