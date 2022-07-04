المالكي يوجه "رسالة" للتيار الصدري

شفق نيوز/ وجه أبرز قادة الاطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي، اليوم الاثنين، "رسالة" إلى من وصفهم بـ"المشتركين والمنسحبين" من العملية السياسية.

وقال المالكي، في بيان، نشره موقعه الرسمي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين وانها لم تكن اقصائية او تهميشية او الغائية لاي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات ام لم يتشرك ومن ومن بقي فيها او انسحب منها".

وأمس الاحد، أكد المالكي، خلال اجتماع لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، استمرار النقاشات بين قوى الإطار التنسيقي وحلفائه من جانب وبقية القوى الوطنية من جانب آخر لأجل الإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأشار المالكي إلى أن الإطار التنسيقي شكل لجاناً تتولى إجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية، معربا عن امله في ان تتوصل تلك اللجان الى نتائج تفضي الى إظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء إجازة عطلة عيد الأضحى.

وسبق أن كشف مصدر مطلع على الحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاث لجان معنية لاستكمال إجراءات تشكيل الحكومة لتسريع إعلانها.

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.