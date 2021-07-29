سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالكي يوجه انتقادا لاذعا لبلاسخارت

Category: سیاسة

Date: 2021-07-29T12:16:22+0000
المالكي يوجه انتقادا لاذعا لبلاسخارت

شفق نيوز/ وجّه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الخميس انتقاداً شديد اللهجة إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس-بلاسخارت بشأن حديثه حول تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل في البلاد.

وقال المالكي في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "يبدو السيدة بلاسخارت بحاجة إلى معرفة مهمتها ودورها كمسؤولة لبعثة يونامي في العراق".

وأردف بالقول إن "البعثة تتحرك بطلب الحكومة العراقية، ولا صلاحية لها بالتحرك، والتدخل بشؤون الانتخابات إلاّ بما تحتاجه المفوضية"، مضيفا أن "دورها مرفوض في الحديث عن تأجيل الانتخابات".

وأعلنت جبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي يوم 28 من شهر تموز الجاري مقاطعتهما للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقبل ذلك، كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي قد اتخذا موقفا مماثلا.

ويقول المنسحبون إن الأجواء غير مهيئة لإجراء انتخابات نزيهة في ظل السلاح المنفلت والمال السياسي.

related

علاوي يقدم جملة تعهدات الى الأمم المتحدة

Date: 2020-02-03 16:56:17
علاوي يقدم جملة تعهدات الى الأمم المتحدة

انطلاق قمة سياسية ببغداد بحضور الكاظمي والحلبوسي والمالكي

Date: 2020-12-08 08:29:41
انطلاق قمة سياسية ببغداد بحضور الكاظمي والحلبوسي والمالكي

المالكي يحذر من "مجهول" ويقترح تغيير الحكومة والبرلمان بحالة: نعيش ظروفا قلقة

Date: 2019-10-27 16:53:06
المالكي يحذر من "مجهول" ويقترح تغيير الحكومة والبرلمان بحالة: نعيش ظروفا قلقة

عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم الحكومة الجديدة

Date: 2020-02-04 18:35:19
عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم الحكومة الجديدة

بلاسخارت من الموصل: اتفاق سنجار سينهي معاناة السنجاريين وضمان لعودة الحياة لطبيعتها

Date: 2020-11-19 08:55:31
بلاسخارت من الموصل: اتفاق سنجار سينهي معاناة السنجاريين وضمان لعودة الحياة لطبيعتها

مقرب من المالكي يوضح حقيقة تكليفه برئاسة جهاز الأمن الوطني

Date: 2020-06-27 17:53:03
مقرب من المالكي يوضح حقيقة تكليفه برئاسة جهاز الأمن الوطني

عائلة الوزني تكشف تفاصيل لقاء بلاسخارت

Date: 2021-06-24 11:41:36
عائلة الوزني تكشف تفاصيل لقاء بلاسخارت

الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تصل الى مدينة الموصل

Date: 2020-11-19 08:12:34
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تصل الى مدينة الموصل