المالكي ينأى بنفسه عن تسجيل صوتي منسوب له يصف به الصدريين بـ"الجبناء"

شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، التسجيل الصوتي المنسوب إلى الأخير والذي هاجم به قادة وقوى سياسية أبرزها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا صوتيا مفبركا يتميز بتقليد مقبول لصوت نوري المالكي يتحدث فيه عن جملة من القضايا السياسية".

وأكد البيان أن "ما جاء في التسجيل الصوتي المنشور لا يعود لنوري المالكي ، وما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق".

كما لفت البيان إلى ان "تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمرّ فيه العملية السياسية والواقع العراقي ويعطي مؤشرا على ان الاعداد له كان اعدادا مسبقا".

ودعاء البيان وسائل الاعلام "الحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

بدوره اصدر المالكي بيانا ثانيا عن ذات الموضوع قال فيه "ابلغ تحذيري لكل اخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام اجهزة التقنية الحديثة في نسبة تصريحات لي ولغيري".

وأوضح أنه "بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي فيه اساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر وانا اعلن النفي والتكذيب وابقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه المحترمين و ارجو ألّا يصدقوا ما ينشر لان مايصلني من مثل هذا الفيديو كثير لكني اهمله لاني اعرف انها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف واثارة الاضطرابات".

وتنشر وكالة شفق نيوز التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي والتي تداولته صفحات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي: