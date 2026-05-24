المالكي: ينبغي تصحيح مسار الديمقراطية وحسم الوزارات الشاغرة في حكومة الزيدي

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، على ضرورة أن يحسم مجلس النواب العراقي منح الثقة لمرشحي الوزارات الشاغرة في الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان عقب لقاء جمعهما في بغداد، حيث أكد المالكي تباحث الجانبين في بعض الأمور الرئيسية والمهمة لمسار الإطار الديمقراطي والوطني، ولاسيما ما يتعلق بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة العراقية.

ودعا المالكي إلى تصحيح هذا المسار من خلال منح الثقة لمرشحي الوزارات الشاغرة، مضيفاً: "أفكارنا ورؤانا موحدة، ونحن متفائلون بهذا الصدد".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، يوم الخميس الماضي (14 أيار الجاري)، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على 9 وزارات متبقية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء استمرار الخلافات السياسية حول تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن تحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.