المالكي يقول ان حديثه عن عودة شخصيات مطلوبة للسلطات العراقية تم تحريفه

شفق نيوز/ ندد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الجمعة، بما اسماه التحريف الذي طال حديثا له في مقابلة متلفزة تناول فيها عودة شخصيات مثيرة للجدل إلى العراق.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان اليوم، إن منصات اعلامية ومواقع الكترونية تداولت مقطعا مجتزأ من كلام الاخير ضمن مقابلة خاصة بثت صباح الخميس على قناة العهد الفضائية، ولوحظ انه تم اخراج الكلام عن سياقه بخصوص عودة بعض المطلوبين وتسليم انفسهم للقضاء.

وأضاف البيان "اننا في الوقت الذي نستهجن هذا التحريف اللا اخلاقي، نؤكد ان كلام المالكي لم يعن قطعا تدخله الشخصي بهكذا ملفات، وسبق ان اصدرنا مواقف وبيانات رسمية بهذا الخصوص".

وكان المالكي قد ابدى قبل ايام قلائل، موقفا ازاء "ضحايا الارهاب" والعائدين الى البلاد، مؤكداً ثقته بالقضاء العراقي في اعادة محاكمة المتهمين.

وقال المالكي في تغريدة مصورة نشرها على موقع تويتر، " من حق ضحايا الارهاب والمتضررين أن يطالبوا بحقهم من المجرمين الذين قتلوا ذويهم وسببوا لهم الضرر، وأضروا الوطن وامنه".

وأضاف رئيس الوزراء الاسبق، أن "الجدل حول العائدين الذين سلموا انفسهم هي قضية قضائية لا تتحمل الجدل وصناعة ازمة"، مؤكداً "نحن نثق بالقضاء ونعتمد عليه وهو صاحب المسؤولية عن العائدين في اعادة محاكمتهم حضوريا وفق الاصول القضائية".

وتشهد المنصات السياسية في العراق جدلاً كبيراً حول عودة سياسيين سنة بارزين الى البلاد، وجهت اليهم اتهامات بـ"الارهاب" في فترة تولي المالكي ولايته الحكومية الثانية 2014- 2018، وسط تكهنات بوجود صفقة سياسية، في حين حذر القضاء العراقي من زج اسمه في هذا الجدل.