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المالكي يقدم للكتل السياسية مفتاح استقرار العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-22T17:08:19+0000
المالكي يقدم للكتل السياسية مفتاح استقرار العراق

شفق نيوز/ اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، (22 كانون الأول، 2020)، أن "الوفاق السياسي" هو مفتاح الاستقرار في العراق.  

وقال المالكي في كلمة القاها مساء اليوم خلال حفل تأبيني اقيم لأحد شيوخ العشائر في محافظة كربلاء، وورد نص منها الى وكالة شفق نيوز، إن الأوضاع صعبة نتيجة لانعكاس ما تمر بها المنطقة او العالم بشكل عام من الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي والصحي، مبيناً أن الوضع يحتاج إلى مراجعة جادة والى عملية تصحيح في المسار بالاتجاه الذي يحمي العراق ووحدته وسيادته .

واضاف المالكي أن الوضع الاقتصادي لا يبشر بخير والمواطن يحتاج من الدولة ان تكون حاضره في توفير العيش الرغيد لبلاد فيه الخيرات ما يكفي ليعيش فيه المواطن بخير، مشيراً الى اننا أمام تحد كبير في الجانب الاقتصادي حيث ان قضية تخفيض قيمة الدينار العراقي تحتاج إلى معالجة الاثار التي قد تفرز معالجة السلبيات سيدفع ثمنها المواطن .

وأشار إلى أن استقرار العراق والعملية الاقتصادية واستقرار الوضع الأمني لا يتحقق الا بتحقق بالوفاق السياسي، مشدداً على احترام الدولة واحترام نظامها واحترام دستورها والتفاعل مع القضايا على أسس قانونية ودستورية .

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