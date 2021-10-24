المالكي يفصح عن محاور اجتماع الاطار التنسيقي مساء اليوم

Category: سیاسة

Date: 2021-10-24T07:10:14+0000
المالكي يفصح عن محاور اجتماع الاطار التنسيقي مساء اليوم

شفق نيوز/ أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن إجتماع "الإطار التنسيقي" المقرر انعقاده مساء اليوم الأحد سيبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية جراء الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في معرض الرد على اسئلة الصحفيين الموجهة للمالكي عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشأن الاجتماع السياسي المرتقب للقوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات.

وقال المالكي ان الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها.

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى ان الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي، مبينا ان الاجتماع سيكون لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا .

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