المالكي يغازل الصدر ويعرض التعاون

شفق نيوز/ أبدى زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الخميس، "مرونة" في مخاطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محاولة لثني الأخير عن الإصرار على الانسحاب من العملية السياسية.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه في تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، ان "علاقتنا مع القوى والاحزاب والتيارات الاسلامية بما فيهم الاخوة في التيار الصدري لها هدف كبير وتتعلق بمسؤولية خطيرة".

واشار الى ان هذه العلاقة "تفرض علينا دائما الحرص عليها، والبحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والتكامل وهي كثيرة، وليس التقاطع والتنافر، او الخصومة والاقصاء، والذي هو ليس منهجنا الذي تعلمناه من أئمتنا الهداة عليهم السلام، كما أنه لا يخدم عقيدتنا ووطننا وشعبنا في هذا الظرف العصيب".

واضاف "سنبقى نتمسك بهذا الموقف، ونمد ايدينا للجميع بالتعاون مع كل القوى الاسلامية والوطنية الخيرة والمسؤولة ان كانوا داخل البرلمان او خارجه، ما دامت الاهداف والتحديات لا تفرق بيننا".

واكد المالكي "يجب أن لا تفرقنا خلافات تعد بسيطة وليست استراتيجية، قد نختلف في بعض المواقف ولكن التعاون والحرص على الوحدة هو الأساس والاستراتيجية الثابتة لنا".

وكان مصدر في الإطار التنسيقي قد أبلغ وكالة شفق نيوز اليوم الخميس، بأن "الإطار التنسيقي سيبدأ الأسبوع المقبل حراكاً مع جميع القوى حيث من المؤمل عقد اجتماع يضم الإطار وحلفائه مع قيادات وزعماء تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني للوصول الى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة".

جاء ذلك بعد أن أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اجتماعه مع نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب أن لا رجعة في قرار الاستقالة والانسحاب من العملية، الا بشرط وهو "عدم الاشتراك في الانتخابات في حال مشاركة الفاسدين فيها".