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المالكي يعلن دعمه لمشروعين ويعدهما "بوابة" لـ"طريق الحرير"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-22T18:57:09+0000
المالكي يعلن دعمه لمشروعين ويعدهما "بوابة" لـ"طريق الحرير"

شفق نيوز/ أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، عن دعمه "المطلق" للاتفاقية العراقية- الصينية ومشروع ميناء الفاو الكبير، عادا المشروعين "بوابة" لتفعيل "طريق الحرير".

وكتب المالكي على صفحته في "فيسبوك" منشورا اطلعت عليه لوكالة شفق نيوز، أن "الخطوات والاستراتيجيات التي يجب دعمها والمطالبة بتنفيذها لما لها من اثر في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاعمار والخدمات وتشغيل الشباب والباحثين عن فرص العمل، اولها إتمام الاتفاقية مع الصين والتي تشكل فرصة تاريخية للاعمار".

وأضاف "كنا قد عملنا على اتفاقيات مشابهة مع كوريا واليابان والصين ضمن قانون البنى التحتية الذي تم تعطيله بإرادة سياسية ولَم يحصل على اقرار البرلمان، وثانيها ميناء الفاو هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الذي يدر على العراق خيرات كثيرة  وتطوير اقتصادي وفرص للعمل".

وتابع المالكي "اذا ما تحققت تلك الخطوات نكون قد حققنا خطوة  اساسية استراتيجية في تفعيل طريق الحرير الذي سيكون العراق هو ملتقى التجارات وتبادل المصالح مع دول العالم التي ترتبط به".

وفي 19 أيلول 2019، وقع العراق والصين 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات بين وفديهما في بكين، وبموجب ذلك فتح العراق حسابا ائتمانيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.

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