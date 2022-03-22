المالكي يعلن التمسك بـ"الثلث الضامن" لـ"منع الفوضى" ويحدد شروطاً

شفق نيوز/ أعلن نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي الشيعي يوم الثلاثاء، تمسك تحالفه بما أسماه بـ"الثلث الضامن".

وخلصت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، الأمر الذي دفع الإطار التنسيقي لكسب عدد من النواب لتشكيل ثلث معطل لعقد أي جلسة برلمانية تتطلب حضور الثلثين بعيدا عن التوافق معه.

وكتب المالكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر؛ "يتمسك الإطار التنسيقي وحلفاؤه بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع انتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف هيبة الدولة".

واشار المالكي إلى أن الهدف ليس "تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءاً من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي".

ورفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وفيما بيّن أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، أكد أن إثارة هذا الأمر يهدف "لإخافة" النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.

ويعد المالكي أحد أقطاب الاطار التنسيقي الشيعي، الذي يحاول توفير الثلث المعطل في البرلمان لمواجهة التحالف الثلاثي الذي يشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أحد اقطابه والذي يسعى مع تحالفه الى تحقيق حكومة "الأغلبية الوطنية" مقابل حكومة "التوافقية" التي يدعو لها الاطار التنسيقي، فيما تجري دعوات ومطالبات برلمانية لكسب ود المستقلين الذين سيكونون حاليا بيضة القبان في دعم توجهات الطرفين.

وكان "رئيس كتلة تحالف العراق المستقل" عبدالهادي الحسناوي اكد، اليوم الثلاثاء، مشاركة كتلته بجلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق.

وفي وقت سابق من يوم أمس، خص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" برسالة طويلة، عرض عليهم من خلالها "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية، كما دعا الصدر "النواب المستقلين" الى عدم تعطيل جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن ، في 15 آذار 2022، عن تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.