المالكي يعد بمرحلة جديدة من الخدمات وتوفير فرص العمل

شفق نيوز/ أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات خدمية وتوفير فرص عمل للشباب ونقل التجارب الفرنسية الناجحة.

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه، وتباحث الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلا عن بحث الوضع الإقليمي والدولي، والحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

وأكد المالكي، بحسب البيان، ان "المرحلة المقبلة ستشهد حملة اعمار وتقديم الخدمات واستيعاب الطاقات الشابة في قطاعات العمل العام"، داعيا الى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين.

واشار الى اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات، لاسيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية.

من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للعراق وحرص قيادته على تقوية العلاقات مع فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات.