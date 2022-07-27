المالكي يعدّ اقتحام البرلمان والخضراء انتهاكاً سافراً ويدعو الكاظمي لتفادي "إراقة الدم"

شفق نيوز/ عدّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، اقتحام البرلمان والمنطقة الخضراء من قبل اتباع التيار الصدري "انتهاكاً سافراً"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تفادي "إراقة الدم".

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة إن "دخول المتظاهرين من اية جهة كانوا الى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الامنية للمنطقة يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع .. وقد ينجر الواقع الى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين".

واضاف، "لذا على حكومة الاخ الكاظمي ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الامني والاجتماعي وتفادي اراقة الدم بين العراقيين ، وتعمد الى استخدام الوسائل المشروعة في ردع اي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".

ودعا المالكي المتظاهرين الى "الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار الى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية".