المالكي يعترض على حظر "تلغرام" في العراق: نحن بلد ديمقراطي

شفق نيوز / اعترض رئيس الوزراء العراقي الأسبق، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، يوم الأحد، بشكل ضمني، على قرار حكومي بحجب تطبيق "تلغرام" في البلاد.

وكانت وزارة الاتصالات العراقية، قد أعلنت صباح اليوم، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بيـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون، حسب قولها.

وكتب المالكي، في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "العراق بلد ديمقراطي يؤمن بحرية الإعلام والتعبير، ورغم انها حق أساسي ولكنها ليست حقاً مطلقاً".

وأضاف أن "مسألة حجب مواقع التواصل الاجتماعي لدواعٍ أمنية، يجب أن تراعي المواقع التي تدعم الدولة والحكومة عن المواقع التي تحرض على الكراهية والعنف والتعدي على خصوصية الآخرين".

وتوقف تطبيق "تلغرام" في العراق، منذ مساء أمس السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود "VPN".

وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي "تلغرام" في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه.

ورفضت إدارة تطبيق تلغرام، يوم الأحد، التوضيح حول قرار حظر التطبيق في العراق، والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين، بحسب وكالة رويترز.