المالكي يطلق حملته الإنتخابية مبكراً: قادمون لاستعادة هيبة الدولة

شفق نيوز/ اطلق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، حملته الانتخابية "مبكراً"، مؤكداً عزمه إكمال "مسيرة البناء واستعادة هيبة الدولة "، فيما حذر من تكرار سيناريو انتخابات العام 2018.

وقال المالكي، في كلمة القاها، مساء اليوم، وسط جمع كبير من جماهير ائتلافه في جانب الرصافة ببغداد، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "شعار دولة القانون المقبل سيكون اكمال مسيرة بناء الدولة، واستعادة هيبتها التي اسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون".

وأضاف "اننا نشعر بألم كبير لفقدان هيبة الدولة وحالة الوهن والضعف الذي اصابها"، وتابع بقوله: "لا نريد الفوضى في العراق ونريد دولة قوية ذات قدرة على بسط الامن وفرض القانون".

واوضح رئيس ائتلاف دولة القانون أن "الانتخابات مسؤولية كبيرة ومحطة مهمة لأنها تمكننا من تصحيح مسار العمل الحكومي والبرلماني"، داعيا الى "الاستعداد للمشاركة الواسعة في الانتخابات والتدقيق في المرشحين الذين تقدموا للترشح في الانتخابات واختيار من هو الاصلح".

وحذر من "محاولات البعض في التاثير على خيار الناخبين من خلال اغراءهم بالمال والهبات والهدايا"، معتبراً "هذا الامر محاولة لاهانة الناخب وسلب ارادته".

وشدد المالكي، على اهمية ان "تتمتع الانتخابات القادمة بالنزاهة والشفافية وبعيدة كل البعد عن عبث العابثين، وان لا يتكرر سيناريو انتخابات 2018، وعمليات التلاعب والتجاوز التي حصلت في وقتها"، مذكرا "بالممارسات الانتخابية الناجحة التي ادارتها الحكومة خلال الفترة من 2006 ولغاية 2014".

وبخصوص الوضع الاقليمي والمتغيرات الدولية الحاصلة قال المالكي، إن "ما حصل في الولايات المتحدة مؤخرا من عملية اعتداء على مبنى الكونغرس واعتراض الرئيس ترامب على نتائج الانتخابات يمثل ضربة قاصمة في جسد الديمقراطية".

واعرب عن امله في ان "تتمكن الادارة الجديدة من معالجة المشاكل والازمات الموروثة لتغير صورة امريكا وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والعالم".