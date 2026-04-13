المالكي يطرح شروطه لعرقلة ولاية السوداني الثانية.. والحشد يدخل على الخط

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أبلغ قادة الإطار التنسيقي استعداده للتنازل عن الترشيح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مقابل عدم ترشيح وتجديد ولاية رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المالكي اشترط أيضاً عدم تكليف أي شخصية سبق أن تولت منصب رئيس الوزراء في الحكومات السابقة"، في إشارة إلى زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وأضاف أن "عدة أسماء مطروحة لتولي المنصب، لكن لم يُحسم أي مرشح حتى الآن"، مبيناً أن "اجتماع الإطار التنسيقي، المقرر اليوم، سيناقش شروط المالكي ويبحث الأسماء البديلة".

وأشار المصدر، إلى أن "قيادات في الحشد الشعبي سيكون لها دور في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء"، لافتاً إلى أن "اجتماع اليوم قد لا يحسم الملف، مع احتمال تأجيل اختيار المرشح إلى اجتماع لاحق".

وكان ائتلاف الإعمار والتنمية قد أكد، اليوم الاثنين، إمكانية تكليف زعيمه محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة، وأشار إلى امتلاكه دعماً واسعاً داخل الإطار التنسيقي ومن قوى سياسية أخرى.

ويستعد الإطار لعقد اجتماع، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة تسعة مرشحين، وسط طرح أسماء بديلة بينها مرشح توافقي، وذلك بعد دعوة الكتلة الأكبر لتسمية مرشحها وفق المادة 76 من الدستور، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية قد تؤخر حسم الملف.