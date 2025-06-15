المالكي يطالب المؤسسات الدولية بالوقوف مع إيران ضد "الخطر الصهيوني"

شفق نيوز/ طالب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأحد، المؤسسات الدولية بالوقوف إلى جانب إيران ودعهما ضد ما وصفه بـ"الخطر الصهيوني"، معتبراً أن إسرائيل تمثل تهديداً للأمة الإسلامية.

وقال المالكي خلال احتفالية أقامتها حركة البشائر، الجناح الشبابي لائتلاف دولة القانون، بعيد الغدير في العاصمة بغداد، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أبناء علي (علي ابن أبي طالب) حققوا اليوم انتصاراً كبيراً وقهروا الجيش الإسرائيلي وهذا انتصار كبير حققته الجمهورية الإسلامية بشجاعة أمير المؤمنين".

وأضاف "على الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب إيران ضد الصهيوينة"، معرباً عن أسفه من وقوف بعض دول العالم مع إسرائيل رغم "المجازر التي قامت بها في غزة ولبنان".

وأكد المالكي "نحن في العراق صحيح المعركة ليست على حدودنا، لكن على كل الأمة الإسلامية الوقوف إلى جانب إيران وتأييدها وإسنادها"، مضيفاً "الحرب ليست نزهة وعلى المؤسسات الدولية الوقوف إلى جانب الحق".

وحذر المالكي من أن "السلوك الصهيوني يمثل خطراً ليس على إيران والعراق فقط وإنما خطر على الأمة الإسلامية وكل العالم".

بدوره قال القيادي في حركة البشائر، فؤاد العلاق، في كلمة إن "العدوان الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما هو إلا محاولة لإخضاع هذه الامة وهذه الدولة لإملاءات الصهاينة والمستكبرين بعد أن عجزت شتى الأساليب السابقة للنيل من مكانتها ونهجها المقاوم".

وشدد "نحن نرى في الوقوف مع الجمهورية الإسلامية والتضامن معها بشتى الوسائل المتاحة واجباً شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً، ونأمل أن ينتهي هذا العدوان قريباً وأن يندحر الأعداء".