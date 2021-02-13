سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالكي يضع "شرطاً" للعودة إلى رئاسة الوزراء.. وائتلافه: لا تطبيع مع إسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2021-02-13T16:33:30+0000
المالكي يضع "شرطاً" للعودة إلى رئاسة الوزراء.. وائتلافه: لا تطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ كشف القيادي بدولة القانون، گاطع الركابي، اليوم السبت، عن حقيقة نية زعيم ائتلافه، نوري المالكي بالعودة لمنصب رئيس الوزراء مستقبلاً.

وذكر الركابي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لن يعود إلى رئاسة وزراء العراق، الا بشرط مطالبة الجماهير بعودته، كونه يعتبر هذه الحالة تكليف وطني من الشعب، حيث صرح بوقت سابق بأنه لن ينافس على منصب رئاسة الوزراء مستقبلا".

و بشأن زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح إلى الإمارات والحديث عن أنها بداية خط التطبيع مع إسرائيل ، اكد أن " الزيارة هي زيارة مجاملة كونها كانت خالية من قضايا البروتوكول الرسمي "، مبينا انه" لا يوجد تطبيع مع إسرائيل في كل الأزمنة ومهما كانت ظروف العراق".

ونفى گاطع، وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، "الأنباء التي تحدثت عن وجود اجتماع طارئ للجنة يوم غدٍ الأحد، لبحث الاجتياح التركي للعراق"، موضحا ان "الهجوم التركي على حدود العراق ليس بجديد".

related

ما حقيقة تعرض نوري المالكي لجلطة دماغية؟ .. العيداني يجيب

Date: 2020-03-22 06:22:09
ما حقيقة تعرض نوري المالكي لجلطة دماغية؟ .. العيداني يجيب

مقرب من المالكي: الطرف الثالث خلف قصف الخضراء

Date: 2020-11-18 09:47:27
مقرب من المالكي: الطرف الثالث خلف قصف الخضراء

الشيخ علي يصدر توضيحاً بشأن بيع المالكي لـ"السبح"

Date: 2019-06-09 09:10:58
الشيخ علي يصدر توضيحاً بشأن بيع المالكي لـ"السبح"

دولة القانون يؤكد ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة مع ست شخصيات

Date: 2020-03-09 16:14:59
دولة القانون يؤكد ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة مع ست شخصيات

هل ستدرج امريكا نوري المالكي بقائمة عقوباتها؟

Date: 2019-08-05 17:27:33
هل ستدرج امريكا نوري المالكي بقائمة عقوباتها؟

المالكي يحذر من اثار "كارثية خطيرة" بسبب خفض قيمة الدينار ويدعو لحماية المواطن

Date: 2020-12-20 13:29:22
المالكي يحذر من اثار "كارثية خطيرة" بسبب خفض قيمة الدينار ويدعو لحماية المواطن

المالكي يعلق على "قصف أربيل" ويطلق "تحذيرا خطيرا"

Date: 2020-10-01 10:53:19
المالكي يعلق على "قصف أربيل" ويطلق "تحذيرا خطيرا"

الشيخ علي يكشف عن حالة تؤدي لتوليه رئاسة الحكومة: هذان يرفضان

Date: 2019-12-18 21:17:45
الشيخ علي يكشف عن حالة تؤدي لتوليه رئاسة الحكومة: هذان يرفضان