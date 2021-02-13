المالكي يضع "شرطاً" للعودة إلى رئاسة الوزراء.. وائتلافه: لا تطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ كشف القيادي بدولة القانون، گاطع الركابي، اليوم السبت، عن حقيقة نية زعيم ائتلافه، نوري المالكي بالعودة لمنصب رئيس الوزراء مستقبلاً.

وذكر الركابي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لن يعود إلى رئاسة وزراء العراق، الا بشرط مطالبة الجماهير بعودته، كونه يعتبر هذه الحالة تكليف وطني من الشعب، حيث صرح بوقت سابق بأنه لن ينافس على منصب رئاسة الوزراء مستقبلا".

و بشأن زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح إلى الإمارات والحديث عن أنها بداية خط التطبيع مع إسرائيل ، اكد أن " الزيارة هي زيارة مجاملة كونها كانت خالية من قضايا البروتوكول الرسمي "، مبينا انه" لا يوجد تطبيع مع إسرائيل في كل الأزمنة ومهما كانت ظروف العراق".

ونفى گاطع، وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، "الأنباء التي تحدثت عن وجود اجتماع طارئ للجنة يوم غدٍ الأحد، لبحث الاجتياح التركي للعراق"، موضحا ان "الهجوم التركي على حدود العراق ليس بجديد".