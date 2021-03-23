المالكي يصف الموازنة بـ"الظالمة وغير المنصفة" ويدعو لتحشيد جماهيري

شفق نيوز/ وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، يوم الثلاثاء، الموازنة الحالية بأنها موازنة "مظلومية وعدم انصاف"، داعياً أهالي البصرة إلى مساندة نواب المحافظة للضغط باتجاه استحصال حقوقهم.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لا يخفى على الجميع ان الموازنة الحالية هي موازنة مظلومية وعدم انصاف ومجحفة بحق محافظات الوسط والجنوب وخصوصا البصرة والتي تقدر تخصيصاتها بتريليون و300 مليار دينار فقط".

وأضاف "البصرة ظلمت في البداية بقضية التخصيصات للمشاريع المقررة للمحافظة، كما انه لم يكن هناك نوعاً من الاهتمام او الحرص على تسديد ديون المحافظة من البترودولار والبالغة تقريبا 17 تريليون دينار بذمة الحكومة الاتحادية".

واشار النائب عن محافظة البصرة الى ان "اللجنة المالية البرلمانية اليوم جاءت لتضيف خطأ آخر من خلال منح اقليم كوردستان الحق في استقطاع نسبة من التزامه النفطي الى المركز البالغ 460 الف برميل تحت عنوان البترودولار".

وتابع المالكي "هنالك تناقض في خطوات الحكومة واللجنة المالية فهي تعطي ديون الاقليم وتهمل ديون البصرة وهذا اجحاف كبير بحق اهل البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية"، مشددا على ان "نواب البصرة ستكون لهم كلمتهم تحت قبة البرلمان ولن نسمح بتمرير هكذا موازنات تبنى على اساس الاتفاقات والعلاقات والمصالح والسرقات لانها مرفوضة جملة وتفصيلا".

واكد ان "البصرة تعاني اليوم من الاهمال والفقر والجوع والامراض والتلوث بسبب العمليات النفطية والحروب السابقة، اضافة الى التظاهرات الشعبية ونقص الخدمات والبطالة ثم تظلم اليوم بهذه الموازنة، التي أنصفت اقليم كوردستان حتى في قضية الرواتب رغم ان ارقام الموظفين في الاقليم ليست حقيقية يقابلها ان تخصيصات محافظتنا التشغيلية تقدر بتسعة مليارات دينار وهذا ظلم كبير".

وختم المالكي بالقول "اليوم ينبغي انصاف البصرة وعلى جماهير المحافظة مساندة ممثليهم داخل قبة البرلمان للضغط باتجاه منح حقوق المحافظة".