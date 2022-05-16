سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالكي يشيد بالمحكمة الاتحادية: قرارها حقق اربعة اهداف مهمة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-16T11:51:59+0000
المالكي يشيد بالمحكمة الاتحادية: قرارها حقق اربعة اهداف مهمة

شفق نيوز/ أشاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الإثنين، بقرار المحكمة الاتحادية الأخير، مشيراً الى أنه حقق اربعة أهداف مهمة.

وقال المالكي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "المحكمة حكمت بعدم قانونية مشروع الأمن الغذائي، وحقق القرار حماية للمال العام من التلاعب وذهاب الكثير منه لسيطرة الفاسدين، وأيضا حقق حماية للحكومة ومجلس النواب من الوقوع في شرك المخالفات القانونية والدستورية".

واضاف أن "القرار اوقف الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات والعزل لكبار الموظفين، وان حكومة تسيير الاعمال ليس لها صلاحية اكثرمن تمشية الامور اليومية العادية".

ولفت المالكي الى أن "القرار ابقى الطريق مفتوحا سالكا أمام الحكومة في توفير الاموال اللازمة للغذاء وغيره؛ باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية".

وختم تغريدته قائلاً، "تستحق المحكمة الشكر والاشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من الوقوع في الخلل".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، امس الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.

ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، بقرار الاتحادية، لكنه قال إن حكومته ستواجه "عرقلة" في توفير الكهرباء والخدمات للعراقيين، بسبب القرار.

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت على القانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.

related

البرلمان العراقي يضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

Date: 2022-05-10 17:43:29
البرلمان العراقي يضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

Date: 2021-10-21 11:14:00
تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف

Date: 2021-11-17 20:58:59
فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف

ائتلاف المالكي يكشف عن تشكيل تحالف يضم أكثر من 85 نائباً

Date: 2021-10-14 08:51:58
ائتلاف المالكي يكشف عن تشكيل تحالف يضم أكثر من 85 نائباً

إصابة نوري المالكي بفيروس كورونا

Date: 2020-10-11 07:29:28
إصابة نوري المالكي بفيروس كورونا

المالكي يبلغ "عزم" بحضور العامري بأن باب الحوار لم يغلق.. فيديو

Date: 2022-03-22 20:37:30
المالكي يبلغ "عزم" بحضور العامري بأن باب الحوار لم يغلق.. فيديو

المالكي يتحدى "انقاذ وطن" ويحذر من "مواجهات مسلحة" بإقصاء الاطار

Date: 2022-03-23 18:10:45
المالكي يتحدى "انقاذ وطن" ويحذر من "مواجهات مسلحة" بإقصاء الاطار

مكتب المالكي: تطابق وجهات النظر مع كوردستان لتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات

Date: 2019-11-13 18:41:57
مكتب المالكي: تطابق وجهات النظر مع كوردستان لتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات