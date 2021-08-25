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المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

Category: سیاسة

Date: 2021-08-25T08:27:24+0000
المالكي يزور إقليم كوردستان ويلتقي القادة هناك

شفق نيوز/ وصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ويرافق المالكي وفد رفيع المستوى من ائتلافه، وفقا للمعلومات المتوفرة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن المالكي سيجتمع مع كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية إضافة إلى الانتخابات المبكرة في البلاد المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول مع عدد من المواضيع المهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

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